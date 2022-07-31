Штырков считает, что Анкалаев способен стать чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец ММА Иван Штырков оценил перспективы своего соотечественника Магомеда Анкалаева завоевать чемпионский титул UFC в полутяжелом весе.

Отметим, что в ночь на 31 июля на турнире UFC 277 30-летний спортсмен одержал победу над представителем США Энтони Смитом техническим нокаутом во втором раунде.

– Что касается перспектив Анкалаева на титул, Тейшейра для него на данный момент не угроза, бразилец достойный боец и очень опасен, но, опять же, не для Анкалаева. А Прохазке может лишь повести в первых раундах: если нанесет какой-нибудь урон неприятный по Магомеду. Чеха не хватит на пять раундов с Анкалаевым, – цитирует Штыркова MMA.Metaratings.

Добавим, что в данный момент чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории является чех Иржи Прохазка. Что касается Анкалаева, то россиянин занимает четвертое место в дивизионе. Выше него располагаются лишь Александр Ракич и Ян Блахович.