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«Сергей бы его уже не отпустил». Тренер Павловича - об остановке боя с Льюисом

Поединок прошел в рамках турнира UFC 277.
31 июля 2022 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича высказался относительно боя его подопечного с Дерриком Льюисом из США.

Напомним, что поединок был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов россиянина. Павлович победил своего соперника техническим нокаутом.

«Задача рефери – сохранить здоровье спортсмена. Льюис пропустил два апперкота, потом джеб. Когда он пропустил третий или четвёртый апперкот, то как будто бы отключился на секунду, после чего сразу пришёл в себя. Думаю, что Сергей бы его уже не отпустил и добил», — цитирует Артема Бэра «РБ-Спорт».

Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой после падения американца. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом.

источник: «РБ-Спорт»
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