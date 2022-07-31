«Сергей бы его уже не отпустил». Тренер Павловича - об остановке боя с Льюисом

Тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича высказался относительно боя его подопечного с Дерриком Льюисом из США.

Напомним, что поединок был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов россиянина. Павлович победил своего соперника техническим нокаутом.

«Задача рефери – сохранить здоровье спортсмена. Льюис пропустил два апперкота, потом джеб. Когда он пропустил третий или четвёртый апперкот, то как будто бы отключился на секунду, после чего сразу пришёл в себя. Думаю, что Сергей бы его уже не отпустил и добил», — цитирует Артема Бэра «РБ-Спорт».

Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой после падения американца. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом.