Александр Емельяненко обвинил прессу в распространении ложных слухов о своем завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг информацию о том, что он собирается завершить спортивную карьеру.

«СМИ выпустили информацию, а остальные, не проверив, перепечатали ее. Весь интернет забит слухами о том, что якобы я завершаю карьеру якобы с какими-то травмами. Все эти ложь и провокация. Это желтая пресса печатает, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание. У меня есть верифицированные аккаунты с галочкой. Прежде чем ее напечатать, проверяйте информацию», - сказал Емельяненко в ролике для своего You-Tube-канала.

Отметим, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 38 боях по правилам ММА, в которых одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Напомним, что в сентябре этого года 40-летний спортсмен должен провести боксерский поединок с Вячеславом Дациком в рамках одного из турниров российского промоушена Hardcore.