Шлеменко проведет бой с сербом Иличем в Екатеринбурге

Российский представитель ММА, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет бой сербом Александром Иличем, сообщает Mma.metaratings.ru.

По данным источника, поединок пройдет 26 августа в Екатеринбурге и будет главным на RCC 12.

Добавим, что Шлеменко за карьеру провел 75 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 61 победу и потерпев 13 поражений, еще один поединок с участием россиянина признан несостоявшимся.

На счету Илича 12 успешных выступлений в ММА при четырех неудачах.