Александр Шлеменко и Александр Илич возглавят турнир RCC 12

Поединок станет главным событием турнира RCC 12, который состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК «Уралец».

Александр Илич по прозвищу Джокер в июне этого года дрался за титул чемпиона чешской организации OKMMA против Карлоса Вемолы (33-6). Этот титульный шанс он получил после четырех поединков в KSW, где записал на свой счет «нокаут вечера» и «выступление вечера». Теперь же он без лишних пауз принял бой против Шлеменко. В рейтинге Восточной Европы Илич находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов и, как и будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу.

Шлеменко — настоящая легенда ММА и в излишних представлениях не нуждается. Экс-чемпион Bellator впервые вышел в клетку на RCC в 2018 году и записал на свой счет уже три победы в организации: он «задушил» Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и нокаутировал Вискарди Андраде. На RCC 12 он должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым, но поединок перенесли на декабрь.