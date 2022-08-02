Тактаров ожидал, что Павлович нокаутирует Льюиса

Победитель шестого турнира UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича над американцем Деррик Льюисом.

«Я видел видео его нокаута. Льюису уже 37, а против него вышел голодный парень, молодой, здоровый и лихой казак. Конечно, такой нокаут был ожидаемым, тем более его Александр Волков готовил к бою», - приводит слова Тактарова Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.