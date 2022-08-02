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Тактаров ожидал, что Павлович нокаутирует Льюиса

Бой прошел 30 июля в Техасе на UFC 277.
02 августа 2022 12:51
автор: Максим Скороходов

Победитель шестого турнира UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича над американцем Деррик Льюисом.

«Я видел видео его нокаута. Льюису уже 37, а против него вышел голодный парень, молодой, здоровый и лихой казак. Конечно, такой нокаут был ожидаемым, тем более его Александр Волков готовил к бою», - приводит слова Тактарова Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.

источник: Mma.metaratings.ru
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Тактаров ожидал, что Павлович нокаутирует Льюиса
Бой прошел 30 июля в Техасе на UFC 277.
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