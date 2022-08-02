Тактаров считает, что О\'Мэлли поможет Яну вернуть чемпионский пояс UFC

Победитель шестого турнира UFC Олег Тактаров оценил следующего соперника российского борца смешанных единоборств Петра Яна американца Шона О'Мэлли.

«Достойный соперник – тот, который поможет ему вернуть пояс. Всё остальное для него второстепенное: деньги подзаработать и ремень поддержать. В любом случае Петру надо выступать, и хорошо, что бой дали. Пусть выступит. Конечно, всегда это напряжённая ситуация, потому что оступиться можно везде. Вы же видели, в первом бою с Алджамейном Стерлингом что произошло», - приводит слова Тактарова Mma.metaratings.ru.

Ян решением судей проиграл Стерлингу 9 апреля 2022 в матче-реванше за чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории.

О'Мэлли последний раз выходил в октагон 2 июля: его бой с бразильским бойцом Педро Муньозом был признан недействительным из-за того, что американец ткнул своего соперника в глаз.