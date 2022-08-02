Минаков заявил, что ожидал победы Павловича над Льюисом

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков отреагировал на победу российского бойца UFC Сергея Павловича над представителем США Дерриком Льюисом.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов российского бойца. Тем самым, Павлович победил своего соперника техническим нокаутом.

«Не скажу, что эта победа была неожиданной. Лично для меня было все понятно. И если говорить о Сереге, то я был просто уверен, - приводит слова Минакова «Чемпионат».

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.