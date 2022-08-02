Тактаров отреагировал на намерение россиянки Куницкой принять гражданство США

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на намерение российского бойца промоушена Яны Куницкой принять гражданство США.

Отметим, что 32-летняя спортсменка живет в Майами на протяжении долгого времени.

«Тем, кто считает, что это неправильно и желает отяготить девочке жизнь бесчисленными поездками, надо сделать статью за жестокое обращение со спортсменами, аналогичной жестокому обращению с животными», - приводит слова Тактарова Metaratings.ru.

Добавим, что в своей карьере Куницкая одержала 14 побед (7 нокаутом) и потерпела шесть поражений. Один поединок с ее участием был признан не состоявшимся.