Мухаммад объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Американский боец ММА Белал Мухаммад объяснил, почему считает бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова величайшим спортсменом в истории смешанных единоборств.

«У вас есть парень, который провел немало поединков, но остался непобежденным, не был избит и посечен. Вот почему я считаю его величайшим», - сказал Мухаммад в интервью ютуб-каналу MMA Crazy.

Напомним, что ранее стало известно о включении Хабиба в зал славы UFC. Торжественная церемония прошла в ночь на 1 июля в Лас-Вегасе. Россиянину вручили награду, а также специальный пиджак члена зала славы.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.