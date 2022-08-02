Магомед Анкалаев вышел на третье место в рейтинге UFC

Россиянин Магомед Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC, выступающих в полутяжелом весе. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

30-летний уроженец Дагестана занял эту позицию благодаря победе над бывшим претендентом из США Энтони Смитом: бой прошел на турнире UFC 277 и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Магомед Анкалаев одержал девятую победу кряду. В рейтинге UFC он уступает лишь Яну Блаховичу (Польша), Гловеру Тейшейре (Бразилия) и Иржи Прохазке (чемпион UFC, Чехия).