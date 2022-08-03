Федор Емельяненко назвал три самых сложных соперника в карьере

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал про свои самые сложные поединки в профессиональной карьере.

«Наверное, самым сложным будет последний бой. Для меня были очень сложными и интересными два поединка — с Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

45-летний спортсмен дважды победил Антонио Ногейру (2003, 2004) и один раз Мирко Кро Копа (2005). В своем последнем бою он отправил в нокаут Тимоти Джонсона в первом раунде.

На счету Емельяненко 47 профессиональных боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед, потерпел шесть поражений и еще один поединок признан несостоявшимся. «Последний император» считается одним из лучших бойцов в этом виде спорта.