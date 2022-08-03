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UFC может организовать бой россиянина Павловича против американца Блейдса

Поединок планируется провести до конца 2022-го года.
03 августа 2022 16:50
автор: Александр Бойченко

Российский тяжеловес Сергей Павлович может провести следующий поединок против американца Кертиса Блейдса.

Об этом сообщает Metaratings.

Поединок планируется организовать до конца 2022 года на одном из турниров серии Fight Night, скорее всего, в Лас-Вегасе (США).

В ходе профессиональной карьеры Павлович провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед. В последнем своем бою он одолел американца Деррика Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

Что же касается Блейдса, то на его счету 20 боев, 17 побед и три поражения. На прошедшем турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне (Англия) состоялся центральный поединок вечера против Тома Аспиналла. Американец одержал техническую победу после того, как оппонент получил травму в первом раунде и не смог продолжить бой.

источник: Metaratings.ru
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