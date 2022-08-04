Боец UFC Двалишвили - о предстоящем бое Яна: Теперь мы увидим, насколько хорош О'Мэлли

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили считает, что россиянин Петр Ян - фаворит в предстоящем поединке с американцем Шоном О'Мэлли.

«Встречаются два сильных ударника, увидим бой в стойке. Теперь посмотрим, насколько хорош Шон О'Мэлли. Он нокаутирует людей, но когда у него был тяжелый бой с Марлоном Верой, Шон проиграл.

Все мы знаем, что Петр Ян отличный боец. Я хочу, чтобы «Сахарок» О'Мэлли победил. Но выиграет Ян», — цитирует Двалишвили Helen Yee.

Отметим, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.