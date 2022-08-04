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Бразильский боец Родригес заявил, что россияне уступают им своим духом

В следующем бою он встретится с Гаджи Наврузовым.
04 августа 2022 13:14
автор: Александр Бойченко

Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес заявил, что российские спортсмены уступают им по силе боевого духа.

Родригес поначалу заявлял, что российские бойцы уступают по духу полякам, не говоря уже о бразильцах, но позже попытался оправдаться.

«Я уважаю всех спортсменов из России. Но я боец высшей категории, у меня сильный дух, и я могу драться со всеми. Я безоговорочно лучший боец, а остальные ниже меня», — цитирует бразильского бойца РЕН ТВ.

В следующем поединке Родригес встретится с 33-летним россиянином Гаджи Новрузовым. Бой пройдет в рамках Бойцовского клуба» РЕН ТВ..

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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