Усман рассказал, в каком случае у Диаза не будет шансов на победу в бою с Чимаевым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман оценил шансы американца Нейта Диаза в бою со шведом Хамзатом Чимаевым.

«Это будет пятираундовый бой! Пять раундов! Если Диаз будет драться так, как дрался с Леоном Эдвардсом, сохраняя силы до пятого раунда, то шансов на победу у него не будет», — заявил Усман на своем канале в YouTube.

Бой против Диаза состоится 11 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США).

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.