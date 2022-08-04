Бернс - о Макгрегоре: Если он хочется драться в полусреднем весе, я выбью из него все дерьмо

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс поразмыслил о возможном поединке против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Он не в полусреднем весе, но если он хочет драться здесь, я бы хотел выбить из Конора все дерьмо.

Не думаю, что он выдержит этот удар. Я даже не говорю о борьбе, потому что это несправедливо. просто повалил его на землю и разорвал на куски. Бой с Конором для меня беспроигрышный вариант. Я побью его и получу кучу сумасшедших денег», — цитирует Бернса MMA Fighting.

Напомним, за всю карьеру в ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.

Что же касается Бернса, то на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. В последнем бою 36-летний спортсмен уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей.