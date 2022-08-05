Хукер считает, что Махачев не достоин титульного поединка

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер считает, что россиянин Ислам Махачев не заслужил титульного поединка.

Напомним, что чемпионский бой между Махачевым и Чарльзом Оливейрой пройдет 22 октября в Абу-Даби в рамках UFC 280.

«Когда ты видишь парня, борющегося за титул после двух побед над соперниками, вышедшими на бой на коротком уведомлении, ты понимаешь, что это какая-то дичь. Ты делаешь шаг назад, смотришь на все это, и тебе приходит в голову мысль: «У меня есть все необходимые навыки, и мне просто нужно играть в эту игру так же, как и все остальные», - приводит слова Хукера Mma.metaratings.ru.

Добавим, что в последних двух поединках Махачеву срочно нужно было искать новых соперников из-за травмы планируемых противников, в итоге 30-летний боец дрался с Хукером и американцем Бобби Грином. Обоих россиянин победил досрочно.