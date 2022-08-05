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«Драться с ним - это весело». Волкановски рассказал, почему ждет победы Оливейры над Махачевым

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
05 августа 2022 14:04
автор: Александр Бойченко

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что хочет стать двойным чемпионом организации в бою с Чарльзой Оливейрой.

«В конце концов, я просто хочу получить пояс . Как вы думаете, с кем из этих бойцов у меня будет более громкий бой? Я думаю, что это Чарльз Оливейра. Вокруг него много хайпа. Мы знаем, что это будет захватывающий бой, за ним так интересно наблюдать. Это причина.

Не в обиду Чарльзу, но в своих боях он принимает изрядное количество ударов. Вот почему они такие захватывающие. Бороться с ним весело. Я хочу большой бой, а бой с Оливейрой явно более серьезны», — сказал Волкановски MMA Hour.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.

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