Масвидаль объяснил, почему он пока не хочет драться с Чимаевым

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что он не видит в шведе Хамзате Чимаеве большой угрозы, о которой многие говорят.

«Честно говоря, я не думаю, что Хамзат так хорош, как о нем говорят. Мне нужно увидеть что-то подобное, чтобы поверить в это, и я еще не видел ничего, что заставило бы меня поверить в этого парня.

Когда он начнет продавать платные трансляции и все такое, я не прочь разбить ему морду», — цитирует Масвидаля MMA Fighting.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.

В следующем бою Чимаев выйдет в октагон против Нейта Диаза в рамках турнира UFC 279 11 сентября.