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Монсон рассказал, сколько ему осталось провести боев до завершения карьеры

5 августа россиянин встретится с Вячеславом Дациком.
05 августа 2022 18:15
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на вопрос, когда завершит спортивную карьеру.

«Я старый человек. Я буду драться в сентябре или октябре. Может быть, после этого еще один раз. Тогда я закончу. Всего один-два боя до конца карьеры? Да, я закончу. Потом буду учить детей в России», — цитирует Монсона «Комсомольская правда».

5 августа Монсон проведет поединок с Вячеславом Дациком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Отметим, что в ночь на 24 февраля 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.

источник: «Комсомольская правда»
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