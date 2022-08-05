Монсон рассказал, сколько ему осталось провести боев до завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на вопрос, когда завершит спортивную карьеру.

«Я старый человек. Я буду драться в сентябре или октябре. Может быть, после этого еще один раз. Тогда я закончу. Всего один-два боя до конца карьеры? Да, я закончу. Потом буду учить детей в России», — цитирует Монсона «Комсомольская правда».

5 августа Монсон проведет поединок с Вячеславом Дациком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Отметим, что в ночь на 24 февраля 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.