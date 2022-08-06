Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона единогласным решением судей

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик оказался сильнее Джеффа Монсона в главном поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», проходившего по правилам ММА.
Дацик победил Монсона единогласным решением судей.
Напомним, что в предыдущем бою 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.
источник: «Советский спорт»