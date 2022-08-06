Дацик прокомментировал победу над Монсоном

Российский боец ММА Вячеслав Дацик дал комментарий после победы над Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» .

«Рыжий Тарзан» победил в бою из трех раундов единогласным решением судей.

«Ну а что беспределить? Как никак он старше. Да и куда Монсона бить? По ноге лоу-кик нельзя - там серп и молот. В правый бок нельзя - там Че Гевара. Куда его бить? Свой боец», - сказал Дацик.

Напомним, что в предыдущем бою 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.