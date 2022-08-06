Гаджиев - о победе Дацика: Несколько лет назад Монсон совсем плохо выглядел

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рыжий Тарзан» победил в бою из трех раундов единогласным решением судей.

«У меня было предположение, что если Дацик не выиграет быстро, то дальше ему придется повозиться. Раз Монсон до сих пор дерется в таком возрасте, значит, он вернулся более или менее в какую-то форму. Ведь еще несколько лет назад он совсем уже плохо выглядел», - приводит слова Гаджиева «СЭ».

Напомним, что в предыдущем бою 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.