Шлеменко признался, что не верил в Монсона в поединке против Дацика

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рыжий Тарзан» победил в бою из трех раундов единогласным решением судей.

«Победа Дацика была понятная изначально. Если честно, я не верил в Монсона. Если бы были полноценные три раунда по пять минут, то его шансы возрастали бы», - приводит слова Шлеменко «СЭ».

Напомним, что в предыдущем бою 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.