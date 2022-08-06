Лебедев - о победе Дацика: Монсон уже отработанный материал

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рыжий Тарзан» победил в бою из трех раундов единогласным решением судей.

«Я так и думал, что Дацик победит. Монсон - хороший боец, но он уже отработанный материал. Из-за возраста, конечно», - приводит слова Лебедева «СЭ».

Напомним, что в предыдущем бою 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.