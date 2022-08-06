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UFC утвердил титульный бой между Стерлингом и Диллашоу

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
06 августа 2022 18:34
автор: Александр Бойченко

Американский промоушен смешанных единоборств UFC утвердил титульный бой в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.

Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В ходе профессиональной карьеры 36-летний Диллашоу провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. В крайнем для себя бою он одолел Кори Сэндхагена раздельным решением судей.

Что касается Стерлинга (21-3), то в апреле нынешнего года он защитил титул чемпиона в легком весе против россиянина Петра Яна, победив раздельным решением.

Поединок станет со-главным событием турнира. В главном поединке сразятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев за вакантный пояс в легком дивизионе.

источник: UFC.com
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