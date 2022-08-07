Махно выступит в поп-ММА

Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно объявил, что примет участие в одном из эвентов промоушена «Наше Дело».

«Выступлю по боксу в ММА перчатках. У людей сложилось мнение, что я ярый противник поп-ММА. Если быть точным и последовательным, я противник части поп-ММА. К самому явлению отношусь абсолютно спокойно. У нас два своих зала, полные пацанов. Поп-ММА – это площадка, где они могут заработать. Это мне нравится. Выступлю на «Нашем Деле», и с главой лиги Артуром Арутюняном мы в очень хороших отношениях, я не могу ему отказать», - приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

Бой Махно в поп-ММА пройдет 17 августа, его соперником станет Юрий Рябой.

Ранее Махно провел 34 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.

С 2020 года он выступает в AMC Fight Night. В своем последнем бою Алексей в марте решением судей победил Александра Гребнева.