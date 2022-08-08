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«Мы создали промоушен, который известен всей России». Арутюнян - о поп-ММА

Организация заявляет, что ее промоушен объединяет десятки бойцов из 85 регионов страны.
08 августа 2022 22:15
автор: Александр Поволоцкий

Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян высказался о развитии поп-ММА в России.

Ранее руководитель АСА Майрбека Хасиева заявил, что в ближайшее время эта разновидность смешанных единоборств исчезнет как явление.

«Я вообще не стал бы различать ММА и поп-ММА. Мы тоже продвигаем спорт в массы, но мы идем по пути UFC, если брать эту лигу за пример, а если быть точнее по своему уникальному вектору. Промоушен АСА не идет, мне кажется, вообще никуда. Мы создали промоушен, который известен всей России. Наше дело – это зеркало нашей страны. Благодаря нам тысячи людей стали заниматься спортом», – цитирует Арутюняна Mma.metaratings.

Добавим, что в поединках поп-ММА принимают участие певцы, политики, рэперы, актеры и другие медийные личности.

источник: «Метарейтинг»
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«Мы создали промоушен, который известен всей России». Арутюнян - о поп-ММА
Организация заявляет, что ее промоушен объединяет десятки бойцов из 85 регионов страны.
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