Молдавский рассказал, почему Уайт не дает титульный бой Анкалаеву

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает, что Дэйна Уайт не дает титульный бой Магомеду Анкалаеву из-за того, что тот не создает шоу в промоушене.

«Сколько он боев уже выиграл, давно должны дать бой за титул. Но это проблема скромных ребят — мы ничего не кричим, и бои не дают. Дэйна Уайт сам признает, что бойцовские навыки — это одно, но если ты не создаешь шум и шоу, то навыки могут быть хоть какими, ты не нужен.

Думаю, Дэйну Уайта очень расстраивает, что никто никому не плюет в лицо. Для него это как серпом по одному месту», — заявил Молдавский РБ Спорт.

Добавим, что в данный момент чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории является чех Иржи Прохазка. Что касается Анкалаева, то россиянин занимает четвертое место в дивизионе. Выше него располагаются лишь Александр Ракич и Ян Блахович.