Тренер Нейта Диаза - о трилогии с Макгрегором: UFC придется много заплатить

Сезар Грейси, тренер американского полусредневеса Нейта Диаза, оценил возможность проведения третьего поединка с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Трилогия имеет смысл. Нейт уходит после следующего боя, и UFC придется много заплатить, чтобы вернуть его. Думаю, это правильный шаг, так как Нейту поступает много предложений от разных организаций.

Кстати, предложения поступают и от очень известных боксеров. Звонят и хотят подраться с Нейтом, предлагая большие деньги. Это очень известные боксеры», — сказал Грейси Submission Radio.

На счету Диаза профессиональный рекорд 20-13. В последнем своем поединке, прошедшем в июне 2021-го года, он уступил американцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

В следующем бою он встретится с непобежденным шведом Хамзатом Чимаевым (11-0) на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США).