В воскресенье в Екатеринбурге пройдет презентация документального фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». Александр и Магомед выступают в качестве наставников и готовят к поединкам две команды молодых бойцов, которые встретятся в клетке через день после премьеры. Это и будет финал масштабного реалити-проекта RCC Fight Show, который откроет счет в противостоянии двух легенд ММА.

Студент, жокей, танцор, потомственный пастух, будущий педагог, лингвист — героями фильма стали 12 простых ребят из разных уголков нашей страны. Всех их объединяет одно — мечта стать профессиональными бойцами, выступать на больших аренах и войти в элиту мировых смешанных единоборств.

Чтобы попасть на шоу, героям пришлось пройти через два этапа: сначала организаторы отобрали 60 человек из 3000, которые подали анкеты, а затем они сошлись в очных поединках в Екатеринбурге. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов отсмотрели все бои и лично выбрали по шесть человек в свои команды.

Съемки начались еще в начале года. За это время съемочная бригада RCC TV собрала сотни часов уникального материала из Екатеринбурга, Омска и Махачкалы. Эти съемки и легли в основу фильма. Кроме Шлеменко и Исмаилова, в эпизодах снимались Петр Ян, Иван Штырков, Денис Лаврентьев и другие топовые бойцы России.

Шторм и Лысый Хищник прилетят в столицу Урала на премьерный показ, чтобы лично рассказать о том, как проходили съемки, и ответить на вопросы фанатов. В числе гостей будут все бойцы команды «Архангел Михаил», а также звездный тяжеловес Александр Емельяненко и звезда поп-ММА Шара Буллет.