Анкалаев получил бой с бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем

Российский боец ММА Магомед Анкалаев анонсировал поединок с представителем Польши Яном Блаховичем.

«Скоро увидимся, мой друг. Я уже согласился драться с «Польской силой» Яном Блаховичем. В Нью-Йорке или Лас-Вегасе – неважно.

Я должен бить любого соперника и довести победную серию до 15 боев подряд. Если ты лучший, ты должен драться с лучшими. Я не выбираю соперников», – написал уроженец Дагестана в соцсети.

Напомним, 30-летний Анкалаев идет на победной серии из 9 боев кряду и занимает третье место в рейтинге полутяжелого веса UFC. 39-летний Блахович выиграл шесть боев из последних семи. Он владел чемпионским титулом, но уступил его бразильцу Гловеру Тейшейре.