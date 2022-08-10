Гаджиев - о перспективах Дацика в ММА: Для роста медийности Eagle FC он точно будет полезен

Президент бойцовской организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением относительно перспектив российского боксера Вячеслава Дацика дебютировать в смешанных единоборствах.

«Если бы у нас Дациком был взаимный интерес, мы бы давно вступили в переговоры. Пока этого интереса нет. Ни у него к нам, ни у нас к нему.

Что касается Шамиля Завурова… Бесполезно отрицать факт, что Слава сейчас – один из тех спортсменов, про которых много говорят. Для роста медийности лиги Eagle FC он точно будет полезен. Другой вопрос, готов ли Дацик рассматривать предложения по ММА. Я сомневаюсь.

К тому же Славе нужен тяжелый и медийный соперник, который не делает ставку на борьбу. Такого еще нужно найти, а это очень сложно», – сказал Гаджиев MMA Metaratings.

Напомним, что в последнем своем бою Дацик одолел Джеффа Монсона единогласным решением судей в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». В следующем поединке он встретится с Александром Емельяненко 30 сентября в Москве.