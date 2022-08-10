Махачев отреагировал на обвинения Оливейры в высокомерии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на слова экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры о высокомерии.

«Он говорит, что я и моя команда высокомерны, поскольку мы что-то там изменили. Но этот парень говорит, что если я хочу, то мы можем начать бой в борьбе или грэпплинге.

Оливейра не оказывает мне уважения, поэтому я говорю о нем. Теперь он называет меня и мою команду высокомерными. Я этого не понимаю», – сказал Махачев ESPN MMA.

Напомним, ранее Хабиб заявил, что Махачев без особого труда победит Оливейру. По словам россиянина, его друг готов это сделать даже в Бразилии.

Напомним, Оливейра и Махачев проведут бой за звание чемпиона UFC в легком весе. Поединок состоится 22 октября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).