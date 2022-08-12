Харитонов о бое Емельяненко с Дациком: Выступить может кто угодно. Даже инвалид

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Хватит ли сейчас Александру Емельяненко здоровья, чтобы драться в профессиональных лигах? Выступить может кто угодно. Даже инвалид. Вопрос, как он подерется?», - приводит слова Харитонова Mma.metaratings.

Напомним, бой пройдетт 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.