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Харитонов о бое Емельяненко с Дациком: Выступить может кто угодно. Даже инвалид

Спортсмен поделился ожиданиями от ажиотажного поединка.
12 августа 2022 17:33
автор: Александр Шульгин

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Хватит ли сейчас Александру Емельяненко здоровья, чтобы драться в профессиональных лигах? Выступить может кто угодно. Даже инвалид. Вопрос, как он подерется?», - приводит слова Харитонова Mma.metaratings.

Напомним, бой пройдетт 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.

источник: Mma.metaratings.ru
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