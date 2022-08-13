Шлеменко уверен, что Уайт предпринял попытку возвращения Хабиба в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что президент UFC Дэйна Уайт своим высказыванием предпринял попытку возвращения Хабиба Нурмагомедова в организацию.

«UFC — коммерческая организация, какая им там разница как мы с вами думаем. Возможно, Дана Уайт просто таким образом хочет вернуть Хабиба в промоушен, у него ведь уже были такие попытки. Поэтому, вероятно, это просто очередная попытка по возвращению Хабиба, чтобы он продолжил профессиональную карьеру и попробовал попасть в число величайших бойцов UFC», — приводит слова «РБК-Спорт».

Ранее Уайт назвал пять лучших бойцов в истории UFC, не включив в список Хабиба. Напомним, Нурмагомедов был чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед. Он ушел из ММА в марте 2021 года, заявив, что утратил мотивацию и хочет чаще видеться с семьей.