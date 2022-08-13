Минаков обвинил Уайта в жадности после невключения Хабиба в топ-5 бойцов UFC

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился мнением по поводу невключения Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов UFC по мнению Дэйны Уайта.

«Хабиб получил, защитил пояс и ушел на пике славы. Уайт создает себе чемпионов и потом монетизирует их до упора, пока не посчитает нужным уволить кого-то. Хабиб же поменял правила игры Уайта и поступил так, как нужно спортсмену.

Наверное, поэтому организация UFC и не включила его в зал славы, хотя Хабиб там должен находиться по спортивным принципам и по общественному признанию. Поэтому я думаю, это все исключительно связанно лично с Даной Уайтом и его жадностью», —приводит слова Минакова «РБК-Спорт».

Ранее Уайт назвал пять лучших бойцов в истории UFC, не включив в список Хабиба. Напомним, Нурмагомедов был чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед. Он ушел из ММА в марте 2021 года, заявив, что утратил мотивацию и хочет чаще видеться с семьей.