«Точно не загнется». Гаджиев прокомментировал заявление Хасиева о скором разрушении поп-ММА

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова главы ACA Майрбека Хасиева о скором разрушении поп-ММА.

«Я не согласен с Майрбеком. Поп-ММА точно не загнется, потому что это контент для массовой аудитории, которой в принципе плевать на спорт, которая смотрит на все это как на развлекуху в чистом виде. Таких всегда будет больше», - приводит слова Гаджиева «Метарейтинг».

Напомним, что ранее Хасиев сказал, что поп-ММА скоро рухнет, назвав это глупыми выходками, наигранными разборками и клоунадой.

В свою очередь, глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян заявил, что «АСА заглох».