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Сехудо оценил победу Марлона Веры над Домиником Крузом

Поединок завершился в четвертом раунде.
14 августа 2022 13:22

Экс-чемпион UFC Генри Сехудоне остался под впечатлением от выступления Марлона Веры (20-7) на UFC on ESPN 41.

«Доминик легко выигрывал этот бой (4-0 по раундам) до тех пор, пока не наклонил голову. Я нокаутировал его похожим способом. Чито победил, но я отнюдь не впечатлен его выступлением», - написал Сехудо в соцсетях.

Отметим, что поединок завершился в четвертом раунде после того, как Вера нокаутировал соперника.

Таким образом, для Марлона это была 20-я победа в карьере при семи поражениях и одной ничьей. Что касается Доминника, то он проиграл свой четвертый бой из 28.

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