Пимблетт заявил, что уверен в победе Оливейры над Махачевым на турнире UFC 280

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 22 октября в Дубае на турнире UFC 280.

– Это будет большой бой. На мой взгляд, Чарльз слишком силен для Махачева. Думаю, что Оливейра его финиширует в третьем раунде. Ранее Чарльз побеждал соперников более высокого уровня, что Ислам, – приводит слова Пимблетта MMA Fighting.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.