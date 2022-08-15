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Пимблетт заявил, что уверен в победе Оливейры над Махачевым на турнире UFC 280

Поединок пройдет 22 октября.
15 августа 2022 11:58
автор: Владислав Корегин

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

Отметим, что очный бой спортсменов состоится 22 октября в Дубае на турнире UFC 280.

– Это будет большой бой. На мой взгляд, Чарльз слишком силен для Махачева. Думаю, что Оливейра его финиширует в третьем раунде. Ранее Чарльз побеждал соперников более высокого уровня, что Ислам, – приводит слова Пимблетта MMA Fighting.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.

источник: MMA Fighting
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