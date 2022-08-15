Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер Джонса рассказал, за счет чего Чимаев победит Диаза

Ожидается, что поединок пройдет 10 сентября.
15 августа 2022 21:44
автор: Максим Скороходов

Брэндон Гибсон, тренер американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса, рассказал, почему Нейту Диазу не выиграть у чеченского шведа Хамзата Чимаева.

«Хамзат взрывной боец. У него хорошая победная серия, одержанная в малый промежуток времени. Он мощный, он взрывной, он очень опасен и очень игрив, мы видели недостатки его стиля в бою с Гилбертом Бернсом. Диас славен своей стойкостью. Он утомляет парней, много объема, много комбинаций, много ударов. Ему придется пережить бурю ударов Хамзата и заставить того устать, но сила и его взрывной характер Чимаева подсказывают, что его рука окажется вверху после боя», - сказал Гибсон прессе.

Чимаев провел 11 боев в ММА, в которых не потерпел ни одного поражения.

На счету Диаза 23 победы и 13 поражений.

Бой Диаз - Чимаев пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе и возглавит UFC 279.

Это интересно:
Тренер Джонса рассказал, за счет чего Чимаев победит Диаза
Ожидается, что поединок пройдет 10 сентября.
15.08.2022 21:44
ММА
автор: Максим Скороходов
Магомедов отказался проводить новый бой с Баговым
Ранее обоих спортсменов дисквалифицировали на АСА за пассивность.
15.08.2022 19:54
ММА
автор: Максим Скороходов
Пимблетт заявил, что уверен в победе Оливейры над Махачевым на турнире UFC 280
Поединок пройдет 22 октября.
15.08.2022 11:58
ММА
автор: Владислав Корегин
Сехудо оценил победу Марлона Веры над Домиником Крузом
Поединок завершился в четвертом раунде.
14.08.2022 13:22
ММА
Вера нокаутировал Круза в главном бою турнира UFC в Сан-Диего
Поединок завершился в четвертом раунде.
14.08.2022 08:35
ММА
Мурзаканов нокаутировал Кларка на турнире UFC в Сан-Диего
Бой завершился в третьем раунде.
14.08.2022 08:15
ММА
«Точно не загнется». Гаджиев прокомментировал заявление Хасиева о скором разрушении поп-ММА
Президент AMC Fight Nights не согласился с мнением коллеги.
13.08.2022 18:07
ММА
Минаков обвинил Уайта в жадности после невключения Хабиба в топ-5 бойцов UFC
Россиянин завершил карьеру в 2020-м году.
13.08.2022 15:17
ММА
автор: Александр Бойченко
Соннен назвал Хабиба самым доминирующим бойцом всех времен
Россиянин ушел из спорта, не потерпев ни одного поражения.
13.08.2022 13:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шлеменко уверен, что Уайт предпринял попытку возвращения Хабиба в UFC
Ранее глава организации не включил россиянина в пятерку лучших бойцов в истории промоушена.
13.08.2022 10:10
ММА
автор: Александр Бойченко
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.
А ведь мог сидеть в тюрьме! Как дубль невероятного Промеса обеспечил «Спартаку» абсолютное лидерство в РПЛ
В заключительном матче 5-го тура РПЛ красно-белые в Москве разгромили сочинцев – 3:0.
А Карпин-то догнал «Зенит»! Как «Ростов» увез три очка из Нижнего Новгорода, пропустив три гола
В очередных матчах 5-го тура РПЛ ростовчане победили в гостях нижегородцев (4:3), а оренбуржцы взяли верх дома над торпедовцами (1:0). Команда Валерия Карпина возглавила таблицу вместе с «Зенитом».
«Разговоры о Юране работать не мешают». Николай Писарев — о своем дебюте в «Химках»
Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) порассуждал об атакующем футболе и подключении вратаря к розыгрышу угловых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика