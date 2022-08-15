Тренер Джонса рассказал, за счет чего Чимаев победит Диаза

Брэндон Гибсон, тренер американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса, рассказал, почему Нейту Диазу не выиграть у чеченского шведа Хамзата Чимаева.

«Хамзат взрывной боец. У него хорошая победная серия, одержанная в малый промежуток времени. Он мощный, он взрывной, он очень опасен и очень игрив, мы видели недостатки его стиля в бою с Гилбертом Бернсом. Диас славен своей стойкостью. Он утомляет парней, много объема, много комбинаций, много ударов. Ему придется пережить бурю ударов Хамзата и заставить того устать, но сила и его взрывной характер Чимаева подсказывают, что его рука окажется вверху после боя», - сказал Гибсон прессе.

Чимаев провел 11 боев в ММА, в которых не потерпел ни одного поражения.

На счету Диаза 23 победы и 13 поражений.

Бой Диаз - Чимаев пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе и возглавит UFC 279.