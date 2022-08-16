Джейк Пол назвал бойца, с которым не хотел бы выходить на ринг

Американский блогер Джейк Пол, победивший чемпиона UFC Тайрона Вудли, сделал откровенное заявление. По словам Пола, он не хотел бы встречаться на ринге с нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Он чертовски высокий, и, бро, его ударная техника… Вероятно, он является одним из трех лучших ударников в истории спорта», – заявил блогер американским СМИ.

Напомним, Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. За всю карьеру в ММА он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В том поединке нигериец уступил чемпиону лиги в полутяжелом дивизионе Яну Блаховичу.