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Джейк Пол назвал бойца, с которым не хотел бы выходить на ринг

Спойлер: он является чемпионом UFC.
16 августа 2022 23:10
автор: Артур Гичунцев

Американский блогер Джейк Пол, победивший чемпиона UFC Тайрона Вудли, сделал откровенное заявление. По словам Пола, он не хотел бы встречаться на ринге с нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Он чертовски высокий, и, бро, его ударная техника… Вероятно, он является одним из трех лучших ударников в истории спорта», – заявил блогер американским СМИ.

Напомним, Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. За всю карьеру в ММА он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В том поединке нигериец уступил чемпиону лиги в полутяжелом дивизионе Яну Блаховичу.

источник: «Советский спорт»
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