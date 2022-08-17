Александр Емельяненко признался, что подрался бы с Бастой и Нурланом Сабуровым

Российский боец-тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, с кем из звезд отечественного шоу-бизнеса он провел бы поединок.

«Я смотрел, что сейчас неплохо занимаются боксом и отказались от вредных привычек, не вылазят из спортзала Баста и Нурлан Сабуров. Они хоть и далеки от спортивных выступлений, но все равно людям интересно не только бои профессионалов. У меня не стояла бы задача их побить, нокаутировать, а потом бить себя в грудь: «Вот, я нокаутировал». Нет, просто для пропаганды спорта, для того, чтобы тянуть людей в спортзал», - сказал Емельяненко в эфире своего телеграм-канала.

Напомним, 24 сентября Александру предстоит боксерский поединок против Вячеслава Дацика. В своих последних боях оба соперника одолели 51-летнего натурализованного американца Джеффа Монсона.