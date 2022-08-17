Чимаев получит титульный бой в случае победы над Диасом

Шведский боец ММА Хамзат Чимаев может получить титульный бой. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным источника, руководство UFC предоставит ему такую возможность в случае победы над ветераном смешанных единоборств Нейтом Диасом.
Напомним, 28-летний уроженец Чечни сразится с американцем 11 сентября. Их поединок возглавит турнир UFC 279.
К слову, в данный момент титул в полусреднем весе принадлежит нигерийцу Камару Усману. В эти выходные он проведет защиту пояса в бою с британцем Леоном Эдвардсом.