Уайт уверен, что Нейта Диаза рано сбрасывать со счетов перед поединком с Чимаевым

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что американского бойца Нейта Диаза рано сбрасывают со счетов в промоушене. 11 сентября он проведет поединок со шведом Хамзатом Чимаевым.

«Сегодня я провел кучу пресс-конференций, и все сбрасывают со счетов Нейта Диаза, — сказал Уайт. «Это такие истории — это почти то же, что вы только что сказали мне ранее, как будто люди сбрасывают со счетов Леона Эдвардса. Вы не можете никого пересчитать. В этом виде спорта никогда не знаешь, что произойдет. Все возможно», - передает слова Уайта иностранные СМИ.

На счету Диаза профессиональный рекорд 20-13. В последнем своем поединке, прошедшем в июне 2021-го года, он уступил американцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

В следующем бою он встретится с непобежденным шведом Хамзатом Чимаевым (11-0) на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США).