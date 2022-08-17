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Кормье рассказал, в чем Махачев сильнее Хабиба

Американец тренировался с российскими бойцами в одном зале.
17 августа 2022 19:08
автор: Артур Гичунцев

Легендарный боец ММА Даниэль Кормье сравнил двух российский легковесов: Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

По его словам, Нурмагомедов не знает себе равных с точки зрения борьбы и грэпплинга. У Махачева с этим тоже нет проблем, однако, он куда техничнее в ударной технике.

«Ислам Махачев – фантастический борец. Он фантастический ударник, наверное, более техничный, чем Хабиб», – заявил Кормье американским СМИ.

Напомним, Ислам Махачев идет на серии из 10 побед кряду. В октябре этого года он подерется за титул UFC в легком весе, а его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра.

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