Чимаев - о бое Усмана против Эдвардса: Они стали совершенно другими бойцами

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу предстоящего титульного боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Я думаю, что шансы 60/40 в пользу Усмана. Со времени своего первого боя они стали совершенно другими бойцами.

Камару значительно улучшил свой бокс, а Леон стал лучше драться. Мне будет интересно посмотреть этот матч», — цитируют Чимаева американские СМИ.

Напомним, что противостояние бойцов состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.