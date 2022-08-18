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Чимаев назвал себя самой большой звездой UFC

В сентябре боец проведет поединок с Нейтом Диазом.
18 августа 2022 14:18
автор: Владислав Корегин

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что в данный момент он является самой большой звездой UFC.

По словам 28-летнего спортсмена, в ближайшем будущем поединки с его участием будут приносить очень большие деньги.

– Когда я выиграю у Диаза, то все поймут, что денежный бой – это я. Раньше никто не хотел драться со мной. Теперь ситуация изменится. Макгрегор снимается в каком-то фильме, Хабиб ушел, а Адесанья не проводит хорошие поединки. Сейчас я – самая большая звезда UFC и только я веду настоящие бои, – приводят слова Чимаева американские СМИ.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится поединок между Чимаевым и Нейтом Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения.

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