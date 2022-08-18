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Жозе Альдо заявил, что завершит свою профессиональную карьеру после двух поединков

В скором времени бразилец подерется с Мерабом Двалишвили из Грузии.
18 августа 2022 14:46
автор: Владислав Корегин

Бразильский боец UFC Жозе Альдо ответил на вопрос о том, когда он завершит свою карьеру.

Отметим, что 20 августа 35-летний спортсмен проведет поединок с представителем Грузии Мерабом Двалишвили в рамках турнира UFC 278.

– Собираюсь ли я выиграть бой с Двалишвили, завоевать титул, а затем завершить карьеру? Я планировал это с самого начала карьеры. Я хотел уйти в закат в 35-36 лет. Уверен, что все так и будет, – сказал Альдо в интервью известному американскому изданию.

Напомним, что ранее в свой карьере Альдо был чемпионом UFC в полулегком весе. В данный момент на счету бойца 31 победа (16 нокаутом) и семь поражений.

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